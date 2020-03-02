Столкновения на границе Греции и Турции

Полиция и военные Греции применили слезоточивый газ против сотен мигрантов из Турции, которые пытались попасть из приграничного района в Грецию, сообщает Reuters.

По данным агентства, столкновения произошли сегодня утром. На место происшествия приехали пожарные машины.

Миграционная ситуация на границе Греции и Турции обострилась после того, как Анкара объявила об открытии границы для мигрантов в связи с тем, что ЕС не оказывает полную поддержку Турции. К настоящему моменту на территории Турции скопились свыше 3,5 млн мигрантов, желающих попасть в Европу.