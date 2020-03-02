В Хачмазе в эксплуатацию будет сдан Реабилитационный центр

Работа по созданию современной реабилитационной инфраструктуры для лиц с инвалидностью в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева охватывают и Региональный реабилитационный центр для лиц с инвалидностью в Хачмазском районе, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

В настоящее время уже завершается капитальный ремонт и работа по реконструкции, проводимая для создания условий реабилитации по высоким стандартам. В ближайшее время запланировано открытие Центра.

Комплексные медико-социальные реабилитационные услуги в Центре могут получать свыше 600 лиц с инвалидностью.