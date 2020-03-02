В соответствии с этими программами, Газахский цементный завод реализует инвестиционную программу по увеличению производства клинкера и цемента, а также увеличения потенциала экспорта клинкера в Грузию.

Указы президента Ильхама Алиева в сфере социального развития регионов, а также реализация государственных программ дали толчок продолжительному развитию ненефтяного сектора, росту инвестиций и повышению производительности предприятий.

ООО Газахский цементный завод совместно с немецкой компанией Sustained Visions также приняли участие на международной цементной конференции İntercem Dubai 2020, которая 2-4 марта проходит в Дубаи. Руководство ООО Газахский цементный завод и специалисты Sustained Visions выступили с докладом на тему «Повышение производительности при минимальном расходовании инвестиций».

Участники конференции были проинформированы о достижениях Газахского цементного завода в 2019 и 2020 гг, инвестиционных программах по повышению производства цемента и клинкера, а также экспортного потенциала.

На конференции принимали участие свыше 300 представителей из 40 стран мира.