Построит ли Ильхам Алиев ЛЭП через Черное море? наш комментарий
Haqqin.az не раз уже отмечал, что Азербайджан обеспечил не только собственную энергобезопасность, но и активно способствует реализации энергобезопасности других стран. Если азербайджанская нефть уже успела завоевать прочное место на региональном и мировом рынках, то в ближайшие месяцы и азербайджанский газ достигнет Италии, преодолев многие балканские страны. С недавних пор Баку стал экспортировать в Европу и электроэнергию, правда, пока в скромных объемах. Но президент Ильхам Алиев никогда не останавливается на достигнутом…
Недавно министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила, что специалисты ее страны вместе с азербайджанскими коллегами обсуждали в Баку новые проекты на Черном море. В ходе встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым она подчеркнула, что эти проекты могут быть реализованы совместно с Азербайджаном в целях повышения конкурентоспособности общего коридора.
«Мы инвестируем значительные средства в инфраструктуру в Грузии, в том числе в портовую и железнодорожную инфраструктуру, и, естественно, это получит еще большую нагрузку и развитие в том случае, если регион в целом будет пользоваться этим коридором. Это, в первую очередь, зависит от наших отношений и сотрудничества с Азербайджаном», - заявила Турнава. И подчеркнула, что между двумя странами, министерствами экономики, установлены очень тесные деловые и дружеские отношения, которые способствуют развитию совместных терминальных проектов, ускоренному завершению проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и других.
Две соседние страны создали уникальные энергетические и транспортные коридоры, которых в мире и не встретишь. И это сотрудничество началось сразу после заключения «Контракта века» в 1994 году. Вначале появился нефтепровод Баку-Супса, вскоре появился более мощный маршрут для экспорта нефти Баку-Тбилиси-Джейхан (ВТС), терминал Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в черноморском порту Кулеви. После нефти открылись новые пути и для экспорта азербайджанского газа. Маломощный Южный газопровод (Баку-граница Грузии с Турцией) сменил крупнейший в регионе Южный газовый коридор, включающий в себя расширенный первый проект вместе с такими крупномасштабными проектами, как «Шахдениз 2», TANAP, TAP, общая стоимость которых достигает астрономической суммы - 40 млрд. долларов.
Причем инициатором названных начинаний всегда выступал Азербайджан, обладающий большими углеводородными ресурсами. Да и финансировались они из Баку. Грузия же предоставляла свою территорию для транзита наших углеводородов. Такая же картина сложилась и при прокладке нового коридора – железнодорожного. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс соединила уже страны дальнего Востока с Европой, о чем до недавних пор люди могли лишь мечтать. Строительство недостающей части дороги Тбилиси-граница с Турцией также было проведено за счет льготного (1-процентного) кредита Азербайджана.
А теперь грузинский министр говорит уже о совершенно новых, интересных проектах в Черном море, в которые, возможно, включатся соответствующие частные или государственные азербайджанские структуры, что в целом повысит конкурентоспособность общего для двух стран транспортно-энергетического коридора. Она представила своему азербайджанскому коллеге новую инициативу - проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря, которая соединит Грузию с энергетическим рынком ЕС.
Да, г-жа Турнава всячески подчеркивает, что данный проект – инициатива грузинской стороны. В то же время обращается за поддержкой к Баку. Причина проста. Во-первых, у грузинской стороны нет таких объемов генерирующих мощностей, которые могли бы сделать проект экономически привлекательным. Более того, она ежегодно импортирует электроэнергию из соседнего Азербайджана. А во-вторых, проект требует немалых капвложений, что для Тбилиси сегодня представляет большие проблемы. И если финансы еще можно привлечь в европейских странах и банках, то за ресурсами уж точно надо обращаться в Баку. Ведь в ближайшем окружении Грузии нет другой страны, способной экспортировать достаточно крупные объемы электроэнергии.
Вот и подчеркивает грузинский министр: «Этот проект, естественно, будет иметь большее значение и коммерческую привлекательность, если в нем примет участие регион, в том числе Азербайджан, который и сегодня является нашим надежным партнером, поставляя электроэнергию в те периоды, когда на грузинском рынке ощущается ее дефицит».
Итак, инициатива грузинской стороны озвучена, Баку ее еще предстоит тщательно проанализировать. Конечно, потребители на той стороне Черного моря не откажутся от готовой электроэнергии при выгодных тарифах. Но трудно сказать, насколько эта инициатива поддержана убедительными расчетами, разработаны ли ТЭО, изучены ли рынки сбыта. Ведь азербайджанская электроэнергия уже экспортируется в Турцию и Европу. А теперь Баку предлагают новый экспортный маршрут. Причем братская Турция – один из главных и надежных партнеров в других региональных проектах – при этом остается в стороне.
Отрадно, конечно, что к нам обращаются за помощью, да и Азербайджан никогда не отказывает своим соседям. К тому же стоимость электроэнергии в Европе намного превосходит внутренний тариф. Но хватит ли на это ресурсов, ведь они все же ограничены, - подумает читатель. И будет прав, экспортное соглашение – дело серьезное. И вот тут мы получаем ответ на давний вопрос: зачем Азербайджану надо было строить в последние годы столько генерирующих мощностей, реконструировать действующие, а теперь еще развивать альтернативную энергетику. Энергетическая стратегия президента Ильхама Алиева, разработанная в нулевые годы, готова к любым вызовам.