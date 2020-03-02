Эльнур Мамедов, отдел экономики 15:56

Haqqin.az не раз уже отмечал, что Азербайджан обеспечил не только собственную энергобезопасность, но и активно способствует реализации энергобезопасности других стран. Если азербайджанская нефть уже успела завоевать прочное место на региональном и мировом рынках, то в ближайшие месяцы и азербайджанский газ достигнет Италии, преодолев многие балканские страны. С недавних пор Баку стал экспортировать в Европу и электроэнергию, правда, пока в скромных объемах. Но президент Ильхам Алиев никогда не останавливается на достигнутом…

Недавно министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила, что специалисты ее страны вместе с азербайджанскими коллегами обсуждали в Баку новые проекты на Черном море. В ходе встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым она подчеркнула, что эти проекты могут быть реализованы совместно с Азербайджаном в целях повышения конкурентоспособности общего коридора. «Мы инвестируем значительные средства в инфраструктуру в Грузии, в том числе в портовую и железнодорожную инфраструктуру, и, естественно, это получит еще большую нагрузку и развитие в том случае, если регион в целом будет пользоваться этим коридором. Это, в первую очередь, зависит от наших отношений и сотрудничества с Азербайджаном», - заявила Турнава. И подчеркнула, что между двумя странами, министерствами экономики, установлены очень тесные деловые и дружеские отношения, которые способствуют развитию совместных терминальных проектов, ускоренному завершению проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и других. Две соседние страны создали уникальные энергетические и транспортные коридоры, которых в мире и не встретишь. И это сотрудничество началось сразу после заключения «Контракта века» в 1994 году. Вначале появился нефтепровод Баку-Супса, вскоре появился более мощный маршрут для экспорта нефти Баку-Тбилиси-Джейхан (ВТС), терминал Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в черноморском порту Кулеви. После нефти открылись новые пути и для экспорта азербайджанского газа. Маломощный Южный газопровод (Баку-граница Грузии с Турцией) сменил крупнейший в регионе Южный газовый коридор, включающий в себя расширенный первый проект вместе с такими крупномасштабными проектами, как «Шахдениз 2», TANAP, TAP, общая стоимость которых достигает астрономической суммы - 40 млрд. долларов.

Причем инициатором названных начинаний всегда выступал Азербайджан, обладающий большими углеводородными ресурсами. Да и финансировались они из Баку. Грузия же предоставляла свою территорию для транзита наших углеводородов. Такая же картина сложилась и при прокладке нового коридора – железнодорожного. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс соединила уже страны дальнего Востока с Европой, о чем до недавних пор люди могли лишь мечтать. Строительство недостающей части дороги Тбилиси-граница с Турцией также было проведено за счет льготного (1-процентного) кредита Азербайджана. А теперь грузинский министр говорит уже о совершенно новых, интересных проектах в Черном море, в которые, возможно, включатся соответствующие частные или государственные азербайджанские структуры, что в целом повысит конкурентоспособность общего для двух стран транспортно-энергетического коридора. Она представила своему азербайджанскому коллеге новую инициативу - проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря, которая соединит Грузию с энергетическим рынком ЕС.