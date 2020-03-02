Приграничная с Азербайджаном провинция Гилан стала третьей в Иране по распространенности коронавируса. Здесь уже более 160 человек инфицированы COVİD 2019.

Как сообщили haqqin.az врачи из Тебриза, больше всего зараженных в Тегеране – 525 человек, за ним в этом печальном списке следует город со статусом провинции Кум - 202 человека. Иранские власти максимально ограничили транспортное сообщение с гиланскими городами. Сюда отменены практически все внутренние авиарейсы.

Так же напряженно развивается ситуация в соседней с Гиланом провинции Мазандаран, где из 6 инфицированных трое умерли.