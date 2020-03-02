Вслед за Уханем городом-призраком стал Тебриз наша корреспонденция
Приграничная с Азербайджаном провинция Гилан стала третьей в Иране по распространенности коронавируса. Здесь уже более 160 человек инфицированы COVİD 2019.
Как сообщили haqqin.az врачи из Тебриза, больше всего зараженных в Тегеране – 525 человек, за ним в этом печальном списке следует город со статусом провинции Кум - 202 человека. Иранские власти максимально ограничили транспортное сообщение с гиланскими городами. Сюда отменены практически все внутренние авиарейсы.
Так же напряженно развивается ситуация в соседней с Гиланом провинции Мазандаран, где из 6 инфицированных трое умерли.
«Люди, живущие в столице Гилана Реште, уверяют, что инфицированных гораздо больше, чем официально признают власти. Говорят о сотнях людей, изолированных в медицинские центры. Особенно много зараженных среди врачей и медсестер в самой столице Реште», - утверждают врачи.
Официально объявлен карантин практически во всех населенных пунктах северного и центрального регионов страны. В Тебризе закрыты все учебные заведения, библиотеки, банки, музеи, отменены спортивные состязания, прекратили работу заводы, фабрики, торговые центры, отели, отложены свадьбы, а похороны проходят без обычных ритуалов и скопления людей. Отменены даже пятничные молитвы. Улицы города пусты, работают только небольшие продуктовые магазины и два часа в день городская власть. Карантин объявлен до 3 апреля.
По словам иранских врачей, в Тебризе из 12 инфицированных трое умерли. В соседнем азербайджанском городе Ардебиле 6 зараженных. Всего же в Иране заражены более 3000 человек.
Как считают медики, вспышка коронавируса в Куме привела к быстрому его распространению по всей стране и перекинулась за рубеж. По всей видимости, вирус занесли в Кум китайские студенты местных медресе, где учатся почти 700 студентов-мусульман из КНР. Кроме того, немало китайских мусульман-шиитов посещают в Куме святые места.