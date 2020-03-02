Еще один вице-президент Ирана заразился коронавирусом

Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заразился коронавирусом, сообщает турецкая Hurriyet.

Согласно информации, Джахангири вместе с семьей помещен на карантин. Официальные источники пока не подтверждают эту информацию.

Накануне сообщалось о том, что анализы 23 депутатов иранского парламента подтвердили наличие у них коронавируса нового типа.

Кроме того, президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил сегодня о том, что коронавирус распространился практически на все города Ирана, отмечает турецкое издание.

Ранее вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар подтвердила в соцсетях, что заразилась коронавирусом.