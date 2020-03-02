Еще один вице-президент Ирана заразился коронавирусом
Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заразился коронавирусом, сообщает турецкая Hurriyet.
Согласно информации, Джахангири вместе с семьей помещен на карантин. Официальные источники пока не подтверждают эту информацию.
Накануне сообщалось о том, что анализы 23 депутатов иранского парламента подтвердили наличие у них коронавируса нового типа.
Кроме того, президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил сегодня о том, что коронавирус распространился практически на все города Ирана, отмечает турецкое издание.
Ранее вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар подтвердила в соцсетях, что заразилась коронавирусом.