Идентифицированы все 145 пассажиров рейса Мюнхен-Рига, с ними контактируют медики. 24 пассажира находились на расстоянии 2 метров от зараженной. В их числе не только посторонние люди, но и члены семьи зараженной женщины. Все они находятся под наблюдением врачей и проходят карантин.

Женщина, возвращавшаяся в столицу Латвии из Италии через Мюнхен вместе с ребенком, по прилете была на дому обследована специалистами неотложной медицинской помощи, у нее был взят анализ. Затем она вместе с ребенком была доставлена в центр инфектологии, где была изолирована.

Во время путешествия женщина не была заболевшей, потому, по мнению специалистов, риск заражения других пассажиров невелик.

На пресс-конференции руководитель клиники неотложной помощи одной из рижских больниц Алексей Вишняков сообщил, что ребенок пассажирки болен, хотя результат анализа на вирус Covid-19 отрицательный, а симптомы болезни налицо. Потому было решено госпитализировать и ребенка.

На пресс-конференции стало известно, что семья, прилетевшая из Мюнхена, из аэропорта домой отправилась на личном автомобиле. Потому риска дальнейшего распространения вируса в городе пока нет.

По заявлению руководства латвийской авиакомпании Air Baltic, самолет, выполнявший рейс, на котором летела зараженная, проходил дезинфекцию 1 марта и будет тщательно обеззаражен повторно.

Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии оперативно связался с соответствующими ведомствами стран, граждане которых летели этим рейсом и проинформировали о случившемся.

Напомним, что первые случаи заболевания коронавирусом уже ранее зафиксированы в Эстонии и Литве.