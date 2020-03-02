Саломе Зурабишвили о нормализации отношений с Россией

Грузии нужно предпринять новые шаги в отношениях с Россией, но это не означает уступок. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в ходе ежегодного обращения к парламенту.

"Наверное, необходимо предпринять новые шаги и показать наши позиции международным партнерам и России", - приводит ее слова Sputnik Грузия.

Зурабишвили подчеркнула, что "эти шаги не означают уступок и смирения, и тем более сделки". "Любой вопрос, который нельзя решить силовым путем, требует разумности, смелости и продвижения вперед", - отметила она.

Зурабишвили не впервые говорит о необходимости изменения формата диалога с РФ. Ранее президент раскритиковала Женевский формат, который, по ее мнению, превратился в технические встречи, тогда как необходимо использовать все возможности дипломатии.