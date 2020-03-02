Разногласия Москвы и Минска по поводу поставок в Беларусь российских нефти и газа начались летом 2018 года, когда Кремль решил снизить экспортные пошлины на нефть и повысить налог на ее добычу. В прежние годы Россия поставляла сырую нефть и нефтепродукты в Беларусь без экспортной пошлины - в рамках особой сделки. А в начале 2019 года Россия предприняла так называемый «налоговый маневр», т.е. начала сокращать экспортные пошлины на нефть и повышать налог на добычу. Белорусская экономика из-за этого понесла убытки, так как пошлина с перепродажи нефти приносила ей доход.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в телефонном разговоре президент России Владимир Путин внес предложение о компенсации Минску 300 миллионов долларов в счет нефтяных пошлин.

Еще больше отношения Минска и Москвы ухудшились в первые же дни января этого года, когда переговоры об условиях поставки нефти на 2020-й зашли в тупик, а крупные российские нефтяные компании приостановили транспортировку нефти по знаменитому трубопроводу «Дружба».

Президент Беларуси поручил срочно найти замену российской нефти, заявив, что компенсация потерь может составить 300 миллионов долларов. «Россия готова нам сохранить по нефти финансовый уровень прошлого года. Хоть какое-то продвижение…», - добавил при этом Лукашенко.

Согласие Путина на компенсацию Лукашенко назвал неожиданным предложением. Никаких дополнительных подробностей он не сообщал.

Тем временем ситуацией с размолвкой Москвы и Минска не замедлили воспользоваться США, чтобы наладить связь с белорусской властью и еще больше настроить ее против России.

Теперь, после многолетней критики в адрес Минска за так называемое «авторитарное правление», Вашингтон предпринимает попытки «нормализации» отношений с ним. Глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео совершил визит в Минск, в рамках которого встретился с президентом Лукашенко и сделал ряд заманчивых предложений белорусской стороне. Причем Помпео, как бы подначивая, заявил, что Вашингтон с пониманием смотрит на отношения Минска и Москвы и не заставляет Беларусь выбирать между Россией и США. А после переговоров с Лукашенко госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам на 100%.

Визит посланника Трампа явно насторожил Москву, и вскоре между Россией и Беларусью начались обсуждения возможных путей нормализации отношений. И Минск настроен не делать никаких уступок.

Как сказал haqqin.az исполнительный директор Международной сети стратегических действий по обеспечению безопасности iSANS, белорусский политолог Владимир Кобец, «пришло время прекратить менять нефть на независимость Беларуси от России».