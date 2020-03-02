Чесночный ажиотаж в Баку: цены выросли с 3 до 15 манатов

Ульвия Худиева 17:01

Из-за ажиотажа вокруг распространения во всем мире коронавируса на бакинских рынках резко подорожал чеснок. Всего за месяц килограмм чеснока подорожал с 3,2 маната до 13-15 манатов. Корреспонденты haqqin.az попытались выяснить причины такого стремительного роста цен. Одной из основных причин роста цен является повышение спроса, вызванного растиражированными в соцсетях слухами о том, что для защиты от коронавируса необходимо в больших количествах употреблять чеснок и лук.

Однако стремительный рост цен не объясняется только повышением спроса. В прошлом году в Азербайджане было выращено достаточное количество чеснока и лука. Склады переполнены ими. Однако некоторые нечистые на руку дельцы решили воспользоваться ситуацией и взвинтить цены. Как рассказали корреспондентам haqqin.az продавцы рынка, известного как «Восьмой базар», в течение последней недели они ежедневно продают по 10-20 кг чеснока. На торговлю чесноком перешли даже некоторые продавцы фруктов. «Сейчас две головки местного чеснока мы продаем за один манат. Так в основном покупают те, кто не может позволить купить сразу килограмм. На оптовых рынках килограмм чеснока подорожал до 10-11 манатов. Фермеры также повысили цены на свой товар», - сказал он. Продавец по имени Анар Мамедов отмечает, что на рынке практически не осталось иностранного чеснока. Поэтому, как минимум до конца месяца ожидать снижения цен не приходится.