Чесночный ажиотаж в Баку: цены выросли с 3 до 15 манатов
Из-за ажиотажа вокруг распространения во всем мире коронавируса на бакинских рынках резко подорожал чеснок. Всего за месяц килограмм чеснока подорожал с 3,2 маната до 13-15 манатов. Корреспонденты haqqin.az попытались выяснить причины такого стремительного роста цен.
Одной из основных причин роста цен является повышение спроса, вызванного растиражированными в соцсетях слухами о том, что для защиты от коронавируса необходимо в больших количествах употреблять чеснок и лук.
Однако стремительный рост цен не объясняется только повышением спроса. В прошлом году в Азербайджане было выращено достаточное количество чеснока и лука. Склады переполнены ими. Однако некоторые нечистые на руку дельцы решили воспользоваться ситуацией и взвинтить цены.
Как рассказали корреспондентам haqqin.az продавцы рынка, известного как «Восьмой базар», в течение последней недели они ежедневно продают по 10-20 кг чеснока. На торговлю чесноком перешли даже некоторые продавцы фруктов.
«Сейчас две головки местного чеснока мы продаем за один манат. Так в основном покупают те, кто не может позволить купить сразу килограмм. На оптовых рынках килограмм чеснока подорожал до 10-11 манатов. Фермеры также повысили цены на свой товар», - сказал он.
Продавец по имени Анар Мамедов отмечает, что на рынке практически не осталось иностранного чеснока. Поэтому, как минимум до конца месяца ожидать снижения цен не приходится.
Продавцы овощных магазинов, расположенных около станции метро «28 Мая», говорят, что не смогли сегодня купить чеснок на базаре.
«Вчера было много заказов на чеснок, мы сразу продали все, что завезли в магазин», - говорит один из них.
Эксперт в области сельского хозяйства Ниджат Насирли утверждает, что в прошлом году было произведено 39 тысяч тонн чеснока. Этот урожай наряду с тем, что является рекордным за 10 лет, также достаточен для того, чтобы удовлетворить спрос населения страны на чеснок.
«В прошлом году в 11 стран были экспортировано 1700 тонн чеснока, импортировано же было из Китая, Ирана и Турции 310 тонн чеснока. Импортный чеснок в основном используют перерабатывающие предприятия. Потому что местный чеснок намного качественнее. Так, например, такая развитая сельскохозяйственная страна, как Украина, предпочитает покупать наш чеснок», - говорит эксперт.
По его словам, чеснок не может стоить дороже красного мяса. С учетом всех затрат посев чеснока на площади в 1 гектар обходится в 600 манатов.
«Традиция лечения, используя чеснок, существует давно. Люди не должны впадать в панику. Структуры, контролирующие потребительский рынок, должны заниматься этим вопросом, потому что чеснока достаточно много, чтобы удовлетворить весь спрос. Нет никаких причин так завышать цены на чеснок», - говорит эксперт.
Н.Насирли добавил, что до конца месяца цены на чеснок упадут.
Отметим, что цены на говсанинский и красный лук выросли на 25-30%.