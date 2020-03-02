Эльдар Алиев, отдел экономики 17:09

Во вторник, 2 марта, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с газификацией населенных пунктов Агстафинского, Гедабейского, Шамкирского и Товузского районов. Согласно распоряжению, для указанных мероприятий Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) будет выделено девять миллионов манатов.

Таким образом, в этом году осуществляемые в Азербайджане работы по газификации будут держаться в центре внимания как составная часть социальной политики. Растут города и районы, а это требует обеспечения газом новых жилмассивов. Причем в отличие от других стран, эти работы будут проведены не за счет инвесторов, а государством. Такая социальная поддержка, охватывающая значительное количество населенных пунктов, принесет свои положительные результаты и в текущем году. Согласно подписанному главой государства распоряжению, уже в самое ближайшее время соответствующие службы приступят к исполнению работ в городе Гянджа, а также в Дашкесанском, Гейгельском и Самухском районах. Газификация указанных населенных пунктов будет завершена до конца текущего года. По словам руководителя отдела по связям с общественностью ПО «Азеригаз» Джейхуна Сафарова, в целом, по четырем городам и районам предусмотрено газифицировать более 1700 жилых домов. Только в Гяндже этой программой будут охвачены 980 домов. Еще более 200 домов будут обеспечены газом в Дашкесанском районе, около 400 – в Гейгельском, а в Самухском районе – около 150 домов. И это сыграет важную роль в росте численности абонентов ПО «Азеригаз».

Причем, подчеркнул он, многие из охваченных распоряжением главы государства сел годами ожидали своей очереди для газификации. Так, села Ашагы Дашкесан и Кемергая Дашкесанского района, а также село Тоганлы Гейгельского района долгое время оставались в стороне от газификации. А ведь данный регион привлекателен для развития туризма. И после проведения газа здесь могут быть созданы новые сферы услуги, что косвенным образом приведет к росту доходов региона. - Исполнение любой работы для нас характерно не просто четкой реализацией указанных плановых пунктов, - говорит Джейхун Сафаров. – У нас эти работы носят комплексный характер. Такова позиция нашего государства. Нельзя забывать, что развитие коммунального сектора приводит к социально-экономическому развитию регионов. Внес ясность Сафаров и в вопрос о том, почему газификация охватывает такой крупный город, как Гянджа и прилегающие к нему районы. Здесь ведь давно пользуются газом. Оказывается, в селе Саркар Самухского района и самой Гяндже этот процесс охватит новые жилмассивы.

- Гянджа – второй по величине город страны, здесь растут новые жилмассивы, - говорит он. – По этой причине и возникает необходимость газификации новых территорий вокруг города. В этих массивах проживает много людей. Программа газификации Гянджи охватит 980 жилых домов. В целом же в этом году для проведения работ по газификации предусмотрено выделить SOCAR из госбюджета 130 млн манатов. Конечно, глава государства поставил перед SOCAR и ПО «Азеригаз» большие задачи. И мы усердно трудимся для достижения этих целей. Достаточно отметить, что благодаря этому к концу прошлого года нам удалось довести уровень газификации страны до 96%. Программа газификации страны в этом году тоже весьма насыщена. Она охватывает большую территорию 51 города и района. Эта работа будет выполнена поэтапно. И, думается, «Азеригаз» успешно справится с поставленной задачей.