Иран отверг помощь США

Президент Ирана Хасан Роухани отверг предложение США о помощи его стране в борьбе со вспышкой коронавируса, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал PressTV.

По словам Роухани, власти США лгут, говоря о желании помочь Тегерану: "Наши граждане хорошо знают, что вы врете, что вы говорите неправду".

"Если вы действительно говорите правду, вы должны как минимум снять санкции с лекарств. Это будет первым шагом. И вы должны признать, что вы неправильно поступали с иранцами, и извиниться перед ними", - добавил он.

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом. "Единственное, что они должны сделать - попросить", - уточнил Трамп.

По данным Минздрава ИРИ, общее число заболевших в стране составляет 2 922 человека, 92 человека умерли.