Один из мировых гигантов в сфере PR и коммуникаций – американское агентство Burson Cohn & Wolfe (BCW) – опубликовал свежий рейтинг 50-ти самых спортивных городов планеты. По сравнению с предыдущими годами Баку поднялся вверх и занимает 35-е место, уступая на постсоветском пространстве лишь Москве.

BCW в своем рейтинге оценивает города всего мира на основе количественного цифрового анализа связи между спортом и городом в сочетании с восприятием руководителей международных спортивных федераций и крупнейших спортивных мировых СМИ.

В 2018-м году Баку занимал 40-е место, а год спустя поднялся на 38-ю ступень. Сейчас столица Азербайджана, располагаясь на 35-й позиции, опережает такие города, как Сочи, Стокгольм, Рим, Амстердам, Сеул, Стамбул и другие.

Впервые за 8-летнюю историю рейтинга на 1-е место поднялся Нью-Йорк, опередив многолетнего лидера - Лондон. Париж, Лос-Анджелес и Лозанна остаются в пятерке лучших спортивных городов мира. В десятку также входят Токио, Барселона, Манчестер, Торонто и Мадрид.

Вне первой десятки такие города, как Берлин (14-е место), Пекин (16-е), Сидней (17-е) Мюнхен (22-е), Москва (24-е), Дубай (28-е), Рио-де-Жанейро (34-е)…