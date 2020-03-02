Американцы включили Баку в список самых спортивных городов мира Опережаем Рим и Стамбул
Один из мировых гигантов в сфере PR и коммуникаций – американское агентство Burson Cohn & Wolfe (BCW) – опубликовал свежий рейтинг 50-ти самых спортивных городов планеты. По сравнению с предыдущими годами Баку поднялся вверх и занимает 35-е место, уступая на постсоветском пространстве лишь Москве.
BCW в своем рейтинге оценивает города всего мира на основе количественного цифрового анализа связи между спортом и городом в сочетании с восприятием руководителей международных спортивных федераций и крупнейших спортивных мировых СМИ.
В 2018-м году Баку занимал 40-е место, а год спустя поднялся на 38-ю ступень. Сейчас столица Азербайджана, располагаясь на 35-й позиции, опережает такие города, как Сочи, Стокгольм, Рим, Амстердам, Сеул, Стамбул и другие.
Впервые за 8-летнюю историю рейтинга на 1-е место поднялся Нью-Йорк, опередив многолетнего лидера - Лондон. Париж, Лос-Анджелес и Лозанна остаются в пятерке лучших спортивных городов мира. В десятку также входят Токио, Барселона, Манчестер, Торонто и Мадрид.
Вне первой десятки такие города, как Берлин (14-е место), Пекин (16-е), Сидней (17-е) Мюнхен (22-е), Москва (24-е), Дубай (28-е), Рио-де-Жанейро (34-е)…
После обнародования рейтинга три худших города из 50-ти покидают рейтинг и их заменяют три других города, названных респондентами опроса. На этот раз список покинул новозеландский Окленд, Хельсинки и Мехико. Их заменят Марсель, Милан и Осло.
По словам управляющего директора BCW по спорту Ларса Хауэ-Педерсена, успеха в рейтинге достигают те города, чей имидж во многом связан со спортом. К примеру, там проводятся крупные международные спортивные мероприятия. В частности, в десятке лучших шесть городов принимали или будут принимать Олимпийские игры. Дивидендов городу добавляет и то, если там функционируют известные профессиональные спортивные команды.
Баку в последние годы организовал множество крупных спортивных мероприятий. Это, в первую очередь, Европейские игры-2015, гонки «Формулы-1», которые продолжают проводиться в столице Азербайджана, финал футбольной Лиги Европы-2019, Исламиада-2017, чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта.
Летом этого года Баку примет четыре матча футбольного Евро-2020. В ближайшее время в нашей столице также пройдут чемпионат Европы по каратэ, чемпионат мира по спортивной аэробике, чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин и т.д.