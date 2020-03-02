Из-за подростка тысячи израильтян отправили в карантин

Минздрав Израиля потребовал, чтобы все зрители, находившиеся во время матча на восьмой трибуне, отправились в домашний карантин. Отмечается, что на восьмой трибуне 5 342 места, однако нет информации о точном количестве находившихся там зрителей.

В Израиле у подростка, посетившего 24 февраля футбольный матч на стадионе Блюмфильд в Тель-Авиве между "Маккаби" и "Апоэлем", диагностирован коронавирус. Как пишет NEWSru.co.il, подросток сидел на восьмой трибуне – трибуне болельщиков "Маккаби".

Известно, что заразившийся коронавирусом школьник вернулся в Израиль из Италии. Он учится в девятом классе школы "Бренер". Всех 1 150 учащихся школы, которые могли быть в контакте с инфицированным, также отправили на домашний карантин. Предписание касается не только учеников, но и преподавателей и технического персонала.

Руководство школы, где учится заболевший, обращается ко всем семьям его друзей и объясняет им необходимость начала карантина в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения, пишет Вести.co.il.

Ранее Минздрав Израиля распорядился, чтобы, все, кто посетил приморский рынок в Ашдоде в период с 11:00 до 13:00 и находился на нем более 15 минут, должны находиться на домашнем карантине. Речь идет о тысячах людей, находившихся в указанное время на популярном в городе рынке одновременно с больным COVID-19, вернувшимся из Италии.

На данный момент в Израиле зафиксированы 15 случаев заражения коронавирусом. Более десяти тысяч человек обязаны находиться на карантине.