Главный инфекционист: здоровым людям не нужно ходить в масках

По его словам, распространившееся мнение о том, что маски защищают от болезни, неверное. Массовая дезинформация привела к возникновению дефицита медицинских масок в стране.

Здоровым людям нет необходимости ходить в масках на улице, их должны надевать работники здравоохранения, врачи, находящиеся в контакте с больными, сказал главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев, передает Trend.

Исаев сказал, что вероятность заражения высока в случаях, когда люди близко находятся друг к другу и во время кашля: «В большинстве случаев болезнь распространяют кашляющие и чихающие люди. В случаях, когда люди стоят на расстоянии одного метра друг от друга на открытом воздухе, риск заражения очень мал».

Главный инфекционист напомнил, что при заражении коронавирусом первые симптомы бывают как во время ОРВИ: «Это заложенность носа, чихание, слабость, повышенная температура. Граждане индивидуально должны осуществлять профилактические меры, соблюдать правила гигиены».

В заключение Исаев посоветовал часто мыть руки с мылом, чтобы снизить риск заболевания: «Если нет мыла и воды, то руки нужно протирать спиртом. Руками нельзя касаться глаз и рта. Кроме того, больные должны стараться не выходить на улицу. В случае таких симптомов, как температура, кашель, мышечные боли, рекомендуется оставаться дома».