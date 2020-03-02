Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией

Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel.

«Ситуация меняется очень быстро. Ясно, что мы еще не достигли пика заболевания», – приводит его слова Интерфакс.

Глава Минздрава ФРГ добавил, что немецкая система здравоохранения хорошо подготовлена к борьбе с эпидемией. Также правительство страны решило срочно закупить необходимую защитную одежду для больниц.

Шпан признал, что вспышка коронавируса обеспокоила население Германии. Немцы начали закупаться продуктами питания длительного хранения, полки в некоторых супермаркетах опустели. «Но сегодня полки снова наполнились. Страх и беспокойство – естественные человеческие реакции», – отметил министр.