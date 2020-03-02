Премьера Украины отправили в отставку

Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщается на сайте парламента. Решение было принято по итогам внеочередного заседания парламента, передает РБК.

За отставку проголосовали 353 народных депутата.

Алексей Гончарук впервые написал заявление об отставке в середине января, после того как СМИ опубликовали запись разговора, на котором человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называет понимание Зеленским экономики примитивным. Также человек на записи говорит, что сам не понимает экономические процессы.

3 марта депутаты президентской фракции «Слуга народа» проголосовали за отставку Алексея Гончарука. На том же заседании Владимир Зеленский официально предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьера. Фракция поддержала предложение президента.