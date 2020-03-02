Обеспечивается возвращение находящихся в Иране граждан Азербайджана. Для этого регистрируются обращения находящихся в Иране граждан Азербайджана на "горячую линию" в посольство в Тегеране и в Генеральное консульство в Тебризе, сообщает Оперативный штаб Кабмина.

Возвращение граждан проходит в заранее установленное время по специальным коридорам на пограничных переходных пунктах. В этих целях на пограничном переходном пункте в Астаре 276 граждан Азербайджана были обеспечены временными местами содержания с необходимыми условиями и в соответствии с определенным графиком они были перевезены на территорию Азербайджана. На специально выделенных автобусах перешедшие границу граждане Азербайджана были доставлены в карантинную зону. Отмечается, что прибывшие из Ирана граждане в обязательном порядке находятся на карантинном режиме на протяжении 14-29 дней. У всех граждан требуют соблюдать правила карантинного режима.

Для дополнительных вопросов гражданам рекомендуется обращаться на "горячие линии" в посольстве Азербайджана в Тегеране и в генеральном консульстве в Тебризе. После поступления обращений предусматривается, что проезд граждан в Азербайджан будет осуществляться специальными воздушными рейсами или же по специальным коридорам.