Иранским кораблям временно запретили заход в порты Азербайджана

Введены временные ограничения на вход в порты Азербайджана судов под флагом Ирана.

Как сообщил Trend руководитель пресс-службы Государственного морского агентства Турал Мусеибов, в рамках упреждающих мер для недопущения распространения коронавируса на территории Азербайджана, оперативного осуществления профилактических и неотложных мероприятий, Государственное морское Агентство Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана временно ограничило вход в порты страны для судов под флагом Ирана.

Государственное морское агентство держит в центре внимания осуществление соответствующих мер в этом направлении.