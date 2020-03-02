Минздрав Германии: Вспышка коронавируса приняла массовый характер

Вспышка коронавируса разрослась до пандемии - сильной эпидемии, принявшей массовый характер. Как передает Интерфакс, об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге.

"Ситуация меняется очень быстро. Ясно, что мы еще не достигли пика заболевания", - отметил он.

Й.Шпан также заверил, что немецкая система здравоохранения хорошо подготовлена к борьбе с эпидемией. В качестве дополнительной меры по борьбе с распространением вируса правительство Германии решило срочно закупить необходимую защитную одежду для больниц, добавил он.

Министр также признал, что вспышка ранее неизвестной человечеству инфекции взволновала немцев.

По его словам, из-за этого люди начали закупаться продуктами питания длительного хранения и полки некоторых супермаркетов опустели.