Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил заменить подготовленное для него кресло обычным стулом. Этот знаменательный случай произошел во время посещения главой государства центра Службы АСАН в Товузском районе.

Глава государства вошел в зал, где его ожидали молодые сотрудники и волонтеры АСАН. Глава государства прошел к подготовленному для него месту и заметил там кресло.

Ильхам Алиев сделал замечание, что ему подготовили особое кресло и поручил заменить его обычным стулом.

«Категорически нельзя допускать такие вещи», - сказал глава государства.

Ильхаму Алиеву тут же принесли обычный стул, после чего он продолжил встречу.