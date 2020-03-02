Ильхам Алиев: «Зачем мне кресло? Дайте обычный стул» видео
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил заменить подготовленное для него кресло обычным стулом. Этот знаменательный случай произошел во время посещения главой государства центра Службы АСАН в Товузском районе.
Глава государства вошел в зал, где его ожидали молодые сотрудники и волонтеры АСАН. Глава государства прошел к подготовленному для него месту и заметил там кресло.
Ильхам Алиев сделал замечание, что ему подготовили особое кресло и поручил заменить его обычным стулом.
«Категорически нельзя допускать такие вещи», - сказал глава государства.
Ильхаму Алиеву тут же принесли обычный стул, после чего он продолжил встречу.