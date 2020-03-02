Стало известно о новых ожесточенных боях в Идлибе

Ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками продолжались в течение нескольких часов на фронтах в пригородах Саракиба в восточной части провинции Идлиб. Об этом сообщили источники Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Воздушно-космические силы (ВКС) России продолжили оказывать поддержку сирийской правительственной армии, которой удалось отразить атаки. Кроме того, предпринимались попытки захватить селение Афис и другие деревни в районе Джебель аз-Завия.

В то же время, сообщается, что турецкие беспилотники и артиллерия возобновили нанесение мощных ударов по позициям вооруженных сил Асада.