В Италии от коронавируса скончались 100 человек

Глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число погибших от коронавируса в Италии превысило 100 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По последним данным, 107 человек умерли, 2706 заразились. Ранее сообщалось о 79 погибших и 2263 заразившихся.

Боррелли добавил, что общее число случаев заражения, включая выздоровления и летальные исходы, достигло 3089.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.