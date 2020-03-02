Россия не поддержала идею о новом сокращении добычи нефти

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ может закончиться без консенсуса. Дело в том, что Россия и Казахстан не поддержали предложение усилить сокращение добычи еще на 1,5 млн б/с на второй квартал из-за влияния коронавируса, сообщили источники ТАСС.

По их данным, глава Минэнерго РФ Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета до его завершения. У партнеров, по словам собеседника агентства, «остались две опции»: или сократить добычу еще на 1,5 млн б/с, или рассмотреть предложенный Москвой вариант.

Другой источник ТАСС добавил, что после ухода российского министра заседание комитета ОПЕК+ продолжилось и его участники сосредоточились на позиции Казахстана, «который им не удается убедить».

Тем временем, сообщает Bloomberg, цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений о том, что Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Так, по состоянию на 20:15 баррель нефть марки Brent стоил $51,28. Это на 1,2% ниже уровня открытия.