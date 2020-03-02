В парламенте Турции произошла массовая драка между представителями правящей Партии справедливости и развития и оппозиционной Республиканской народной партии. Об этом сообщает Milliyet.

Сообщатся, что депутатов партии Эрдогана возмутило высказывание Энгина Озкоча, возглавляющего фракцию основной оппозиционной партии.

Оппозиционер раскритиковал президента Турции за его политику в отношении Сирии, после чего началась потасовка с участием большого количества депутатов.