США могут выделить $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Предложение выделить средства на борьбу с распространением коронавируса нового типа поступило в Конгресс США, сообщает Reuters.
Отмечается, что общая сумма составит $8,3 млрд, в нее войдут затраты на разработку вакцины и тестовых систем.
Палата представителей Конгресса проголосует по проекту в среду, 4 марта. Голосование в Сенате состоится на следующий день.
В конце декабря 2019 года в городе Ухань зарегистрировали вспышку пневмонии. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.