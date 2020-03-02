Аваков сохранил пост главы МВД
Новый глава правительства Украины Денис Шмыгаль раздал портфели всем, кроме четырех министров. Депутаты Верховной рады одобрили его выбор.
За новый состав правящего кабинета проголосовали 277 нардепов, пишет «Интерфакс».
МИД вместо Вадима Пристайко возглавил экс-вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, а сам Пристайко занял как раз его должность. Еще двумя заместителями Шмыгаля стали: Михаил Федоров, получивший пост вице-премьера — министра цифровой трансформации и Алексей Резников, ставший вице-премьером — главой министерства по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» в Донбассе.
Арсен Аваков остался министром внутренних дел.