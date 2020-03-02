Коронавирус добрался до Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране зафиксированы первые случаи заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам премьера, два заболевших являются студентами из Ирана, которые учатся в Венгрии. На данный момент они находятся в больнице в Будапеште.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.