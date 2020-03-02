Россия сократит закупки валюты до минимума

Министерство финансов России в марте сократит закупки иностранной валюты до минимума с момента вступления в силу бюджетного правила, то есть с начала 2018 года. На эти цели потратят 133,3 миллиарда рублей, сказано в сообщении ведомства.

Операции проведут с 6 марта по 6 апреля. Ежедневная сумма закупки составит 6,3 миллиарда рублей. Такое решение принято по итогам расчетов объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в марте в размере 172,1 миллиарда рублей.

В январе сумма закупок составила 309,9 миллиарда рублей, а в феврале — 214,2 миллиарда. Предыдущее минимальное значение зафиксировано в сентябре 2019 года — 187,1 миллиарда рублей. Рекордными остаются закупки в ноябре 2018-го — 525,8 миллиарда.