Зеленский поговорил с Порошенко в президиуме Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с бывшим главой государства Петром Порошенко в президиуме Верховной рады, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в президиуме завязалась дискуссия между депутатами фракций «Слуга народа» и «Европейская солидарность», к которой подключился Порошенко. После этого он подошел к Зеленскому. Информация о теме разговора политиков не приводится.
Ранее Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства страны.