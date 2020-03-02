Евросоюз вспомнил о сирийских беженцах

Европейский союз готов ускорить оказание помощи сирийским беженцам в Турции, заявил в среду глава Европейского совета Шарль Мишель, передает РИА Новости.

"Европа готова ускорить поддержку сирийцев в Турции и тех, кто их принимает", - сказал Мишель по итогам переговоров c президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его заявление приводит пресс-служба ЕС.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил ЕС в невыполнении обязательств в рамках миграционного соглашения. По его словам, даже половина из обещанных шести миллиардов евро не дошла до сирийцев.