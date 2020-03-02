НАТО осуждает действия России и сил Асада в Сирии

Североатлантический альянс осуждает действия правительственных сил и России в Сирии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом сообщает ТАСС.

НАТО выступает с осуждением неизбирательных бомбардировок, проводимых силами режима сирийского президента Башара Асада и Россией, отметил Столтенберг. Он подчеркнул, что данные действия привели к усилению потока беженцев в Турцию.