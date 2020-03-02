Премьер-министр Индии отказался участвовать в фестивале из-за коронавируса
Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил воздержаться от участия в крупнейшем мероприятии страны – Фестивале красок (Holi Milan) из-за опасений распространения коронавируса, передает AFP.
Моди сказал, что он будет держаться подальше празднований. «Эксперты по всему миру рекомендовали сократить массовые мероприятия, чтобы избежать распространения нового коронавируса COVID-19», - написал Моди в Twitter. «Следовательно, в этом году я решил не участвовать ни в одной программе Holi Milan».