Аваков попросил помощи в продаже наркотиков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков попросил депутатов Верховной Рады помочь реализовать изъятые полицией наркотики. Об этом пишет ТАСС.

Выступая с отчетом в парламенте, Аваков заявил, что в полиции лежат на сохранении тонны наркотиков. «В целом Нацполиция является крупнейшим в стране держателем наркопрепаратов», — сказал он и попросил депутатов определиться со способом реализации запрещенных веществ в пользу государственного бюджета и украинской медицины.

В августе прошлого года Аваков предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.