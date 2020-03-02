Президенты России и Турции договорятся и выйдут из той непростой ситуации, которая сложилась в Сирии, заявил haqqin.az доцент кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ Сергей Маргулис.

Как считает С.Маргулис, ситуация очень напряженная и многое будет зависеть от адекватности действий на местах с обеих сторон.

«Даже если со стороны лидеров двух стран прозвучат умиротворяющие заявления, это отнюдь не гарантирует, что дальнейшей эскалации удастся избежать. Кроме того, в настоящий момент Путин и Эрдоган продолжают смотреть на происходящее под разным углом. Если РФ продолжает рассматривать противостоящие Асаду силы исключительно как террористов, то Турция считает Идлиб последним оплотом оппозиции, противостоящей диктаторскому режиму Асада», - утверждает политолог.

Но, вместе с тем, по мнению Маргулиса, обоюдные российско-турецкие торгово-экономические связи будут содействовать поиску взаимоприемлемых решений в среднесрочной перспективе.

«Безусловно, прямая ответственность за эскалацию лежит на сирийской армии, а не на Москве, - отмечает он. - Следовательно, манёвр для диалога сохраняется. Поэтому, на мой взгляд, на дальнейшую эскалацию стороны пойти не должны. Это невыгодно ни РФ, ни Турции».