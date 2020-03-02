Ильхам Алиев: "Если кто-то работает не официально, то в будущем будет лишен пенсии"

«Все работники должны официально получать зарплату, нельзя допускать теневой экономики. Нельзя допускать неофициальной занятости. В таких предприятиях, как ваша, таких фактов нет и не может быть. Потому, что у вас международный подход, и я хочу, чтобы все предприятия в Азербайджане работали по этим принципам. Как сообщает «АзерТАдж», об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Агстафинского аграрно-промышленного комплекса.

«Я уже несколько раз говорил об этом и хочу еще раз сказать работникам. Особенно учитывая то, что с начала апреля в этой области система здравоохранения переходит на систему обязательного медицинского страхования. Для того, чтобы получать бесплатные медицинские услуги, граждане должны обязательно работать по официальному. Поэтому, одним из методов борьбы с неофициальной занятостью будет обязательное медицинское страхование. Конечно, если кто-то работает не официально, то в будущем будет лишен пенсии», - сказал глава государства.