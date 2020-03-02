Помпео и Мелания Трамп вручили премию азербайджанскому адвокату фото
Азербайджанский адвокат Шахла Гумбатова стала одной из двенадцати лауреатов ежегодной премии «Женщины за мужество» (IWOC), сообщает радио "Свобода".
В церемонии вручения премии приняли участие госсекретарь Майк Помпео и первая леди Мелания Трамп.
Стоит отметить, что начиная с 2007 года награда Госсекретаря США присуждается женщинам во всем мире, которые продемонстрировали исключительную смелость и лидерство в борьбе за мир, справедливость, права человека, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин, часто с большим личным риском и жертвами.