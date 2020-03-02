Россия усилила военное присутствие в Сирии, передает Reuters со ссылкой на результаты мониторинга судоходства в проливе Босфор.

По данным агентства, Россия начала наращивать морские и воздушные поставки в Сирию 28 февраля, на следующий день после атаки сирийской армии на колонну турецких солдат в провинции Идлиб.

«Этот инцидент вызвал обеспокоенность в Москве тем, что Турция может закрыть Босфор для российских военных кораблей и запретить российским военно-транспортным самолетам использовать турецкое воздушное пространство», — пишет Reuters.