Мамед Эфендиев, Эльнур Мамедов, Эльдар Алиев, отдел экономики 02:53

В предыдущей статье мы подробно рассказали об успехах, достигнутых Азербайджаном в сфере альтернативной энергетики и ресурсах возобновляемой энергии в стране. Выяснилось, что таких ресурсов вполне достаточно не только для обеспечения собственной энергобезопасности, но и для их экспорта. В то же время у нас есть развитая и современная система традиционной энергетики, которая вовсе не способствует сегодня росту интереса к источникам возобновляемой энергии (ВИЭ). А нужна ли нам, вообще, возобновляемая энергия?

Зачем нам возобновляемая энергия? В конце прошлого века, когда начался глобальный переход на энергоэффективность экономики и развитие ВИЭ, Азербайджан ввиду сложившихся геополитических отношений и военных действий с Арменией оказался отброшен назад в своем развитии. Стране, вынужденной искать пути выживания в новых условиях, было не до энергоэффективности. И лишь с начала текущего века это стало приоритетной задачей, правительство разработало соответствующие меры и приступило к их реализации. Этому способствовало и то, что Азербайджан даже по мировым меркам обладает огромным потенциалом возобновляемых энергетических ресурсов, что не требует масштабной концентрации финансовых и иных ресурсов. Даже иностранные эксперты признают, что Азербайджан – страна с благоприятным климатом как для солнечной, так и ветровой энергетики. Изобилие солнечных дней и стабильный, достаточно сильный ветер делают ВИЭ экономически оправданной и надежной. А целевая доля ВИЭ в энергетике на уровне 30% до 2030 года достаточно реалистична – это предел, дальше которого начинаются сложности с балансировкой электросетей, которую становится невозможно осуществить без дорогостоящих накопителей электроэнергии. Да и обстоятельства этого требуют. Даже сегодня, когда азербайджанский потребитель надежно и бесперебойно обеспечен электричеством и газом, отключения все же бывают. Почти все объекты стратегического значения наряду с питанием от энергосети обеспечены также генераторами для выработки электроэнергии в критических ситуациях. Но от отключения сети и до включения генератора проходит минута-другая, на что можно не обращать внимания в обычной ситуации. Но как же, спрашивается, быть с такими краткосрочными, на первый взгляд, отключениями в космической или оборонной сферах, где на счету каждая доля секунды? А вероятность летального исхода для больных с почечной недостаточностью, подключенных к аппарату диализа, при потерянной минуте, составляет примерно 70%.

И судам это на руку Или возьмем недавнее сообщение местных СМИ о судебном разбирательстве между Министерством образования и ОАО «Азеригаз», где искодателем выступила коммунальная служба. Обратившись в Коммерческий суд города Шеки, «Азеригаз» обвинило Региональный финансово расчетный центр министерства в нежелании погасить долг в размере около 33 тыс. манатов за газ, поставленный 15 образовательным учреждениям. Не вдаваясь в детали процесса (тем более, что рассмотрение дела в суде продолжается), хотелось бы посмотреть на происходящее шире, и проанализировать причину возникновения судебной тяжбы. Дело здесь вовсе не в том, что одно госучреждение, отвечающее за обеспечение потребителей природным газом, хочет получить от другого госучреждения плату за предоставленные услуги. Было бы неправильно ограничивать видение проблемы лишь суммой долга, поскольку долга как такового, могло и не быть. Но…, если бы в Азербайджане была внедрена практика использования альтернативных источников энергии в учебных заведениях. А сколько судебных разбирательств, в которых тот же «Азеригаз» безуспешно пытается получить долги у владельцев теплиц только в бакинских селах? Госпредприятие открыто обвиняет суды в предвзятом отношении к себе, а суды продолжают удовлетворять иски предпринимателей, освобождая их от долгов. При этом в долгах как в шелках купается «Азеригаз». А долги исчисляются миллионами, что мешает плановому развитию госпредприятия. В то же время сотни, а по некоторым сведениям и тысячи, предпринимателей, имеющих теплицы, отвечающие всем необходимым стандартам, и не желающих преступать установленные нормы, вынуждены прекращать свою деятельность. Слишком уж дорого обходится им газ, с помощью которого приходится поддерживать требуемую температуру в теплицах.

К сожалению, у нас нет статистики закрытых теплиц. Но, по данным Госкомстата, в прошлом году в стране функционировали 3019 теплиц общей площадью 1,3 тыс. га. Для сравнения отметим, что в конце 2018 года в стране функционировали 2 тыс. 910 теплиц общей площадью 1,3 тыс. га. Как видно, количество теплиц возросло на 109 (с учетом закрытых), а площадь при этом осталась без изменений. Трудно стало их обогревать. А ведь в 2019 году в теплицах произведено 216,6 тыс. тонн помидоров, 16,7 тыс. т огурцов, 5,44 тыс. т баклажанов, 269 т перца, 69,3 т лука, 5,4 т фасоли, 4 т капусты, 1,7 т чеснока, 574,4 т грибов и 69,2 т клубники. Трудно при таком подходе наращивать их производство. И не надо представлять себе «Азеригаз» каким-то монстром. Нет, он просто требует оплаты своих услуг, как это делает любой поставщик. Но, с другой стороны, мы ясно представляем себе и важность деятельности теплиц. Достаточно отметить, что правительство Азербайджана помогает тем же предпринимателям налаживать деловые связи с иностранными партнерами. Цель – увеличить объем экспорта тепличной продукции, а, следовательно, и валютных поступлений. Благодаря этому обязательства экспортеров растут с каждым годом. Этому способствует сегодня и сложившаяся геополитическая ситуация. Основной наш потребитель – Россия все больше закупает именно азербайджанскую аграрную продукцию, и этим нельзя пренебрегать, так как опустевшую нишу на этом рынке обязательно кто-то займет. Выход в альтернативе Как же быть, поставщик газа справедливо требует оплаты за свои услуги в соответствии с установленным тарифом, а предприниматель не в силах это сделать и жалуется на слишком высокую их стоимость. Понятное дело, каждая сторона желает работать эффективно, получать за нее определенную прибыль. В результате же сложившейся ситуации обе стороны остаются в накладе, а государство теряет не только значительные объемы ожидаемой валюты, но и с трудом созданные уже рабочие места. А выход ведь прост, и он у всех на виду. Это – альтернативная энергия. И практика такая у нас есть, достаточно отметить успешно запущенные в Азербайджане пилотные проекты (например, в Гобустане). Многое ожидается и от подписанных в январе нынешнего года Министерством энергетики Азербайджана и компаниями ACWA Power и Masdar исполнительных контрактов по реализации других пилотных проектов в области возобновляемой энергии. Напомним, что ACWA Power установит ветровые станции мощностью 240 МВт, а компания Masdar обязалась построить солнечные станции мощностью 200 МВт.

Однако эти примеры лишь частично подтверждают правоту утверждения о том, что в Азербайджане реализуются проекты в области альтернативной энергетики. Сама практика внедряется у нас пока только посредством государства и при помощи крупных зарубежных инвесторов. В целом это понятно, на начальном этапе именно государство и должно выступать инициатором и заказчиком таких крупных проектов в нетрадиционной еще сфере. Но, согласитесь, решать таким образом коммунальные проблемы на уровне отдельных поселковых школ, больниц или теплиц будет довольно сложно. А ведь именно отсутствие технических средств выработки альтернативной энергии в госучреждениях образования и привело к тому, что у некоторых региональных образовательных центров стали появляться долги коммунальщикам. А предпринимателей принудило закрыть свои теплицы. Если бы эти технические средства у них были, то благодаря вырабатываемой посредством новых технологий энергии можно было значительно снизить потребление природного газа или электроэнергии и очень даже ощутимо экономить на затратах. Выгоды немалые Обратимся к международному опыту, благо таких примеров много. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Environmental ResearchLetters, при правильном использовании свободного пространства на территории учебного заведения или даже на его крыше для установки солнечных батарей, школы могут удовлетворять до 75% потребности в электроэнергии. Плюс при отказе от природного газа на 28% уменьшаются вредные выбросы в атмосферу углеводородных соединений. По оценкам Минэнерго США, общеобразовательные школы в этой стране ежегодно тратят на электроэнергию порядка 6 млрд. долларов, что в общей таблице затрат уступает лишь зарплатному фонду. А в сфере высшего образования ежегодные затраты на энергию и вовсе превышают 14 млрд. долларов. И тут уместно напомнить, что на образовательные учреждения приходится около 11% всего объема потребленной энергии США. И как тут не вспомнить, что установка на крыше Портлендского колледжа солнечной батареи мощностью 186 кВт помогло сократить счета за электроэнергию на 15%. А вот пример, который хоть и связан непосредственно с альтернативной энергетикой, но касается уже сферы здравоохранения. Итальянская Società Energetica Lucana установила в 2012 году в больнице Сан-Карло в Потенце, столице региона Базиликата на юге Италии, солнечную фотоэлектрическую установку. Панели, способные при оптимальных погодных условиях достичь пиковой мощности 710,64 кВт/час электроэнергии, разместили на площади 5000 м² на одной из внешних парковок медучреждения. А спустя уже шесть месяцев удалось зафиксировать снижение затрат на электроэнергию для региональной системы здравоохранения Базиликата примерно на 290 тыс. евро. Причем проект под названием «Увеличение объема фотоэлектрической энергии в больницах: установка фотоэлектрической системы в больнице Сан-Карло в Потенце» был реализован совместно с Европейским фондом регионального развития ЕС, который взял на себя 1,73 млн. евро из общей суммы затрат в 3,178 млн. евро.

Не принижая всего того, чего удалось достичь Азербайджану в области альтернативной и возобновляемой энергетики, заметим также, что сегодня солнечные панели устанавливаются даже в раздираемой войной Сирии. Правда, там это делается из необходимости - гражданская война разрушила многие линии централизованных систем газо- и электроснабжения. Но ведь результат все равно положительный. Пару лет назад с инициативой установки солнечных панелей на крышах тамошних больниц выступила компания Syria Solar. Поддержку оказали французский Союз медицинских организаций и организаций по оказанию помощи (UOSSM), международная коалиция международных медицинских организаций и ряд НПО, которые сообща и создали в Сирии первую больницу на солнечной энергии. А сегодня количество медучреждений, подпитываемых солнечной энергией, достигает в стране почти десяти. Уже отмечалось, что Евросоюз активно поддерживает проекты в области альтернативной электроэнергетики и в странах, вовлеченных в программу Восточное партнерство. Среди них, как известно, и Азербайджан, это дает нам возможность воспользоваться европейским опытом. Хотя бы так, как это делает, к примеру, Молдова, которая ежегодно получает поддержку от ЕС через Фонд энергоэффективности, что позволяет модернизировать здания социальной направленности до более высоких стандартов энергоэффективности. Благодаря программе EU4Energy, в Молдове за последние семь лет около 300 госучреждений перешли на экономичную систему отопления зеленой энергией. В Азербайджане сотрудничество с ЕС тоже дает положительные результаты. По словам посла ЕС в стране Кестутиса Янкаускаса, в последние годы себестоимость энергии из возобновляемых источников у нас снизилась на 22-25%. Сегодня в стране в этой области обеспечено занятостью 80 тыс. человек, а к концу следующего года этот показатель предположительно достигнет 175 тыс. человек. В то же время мы значительно отстаем от Евросоюза, где доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии уже составляет 32%. А в скором времени, по утверждению посла, она достигнет 60%. Цена отпугивает предпринимателей? Как видим, примеров успешного использования альтернативных и возобновляемых видов энергии на объектах социального значения в мире очень много. В ряде стран такие проекты реализуются за счет донорских организаций и сторонних средств, в других - за счет государства и местных НПО. Но всегда в них фигурируют частные компании, также входящие в проект со своими средствами и отвечающие за ввоз, установку и эксплуатацию необходимых технических средств. Местный бизнес в Азербайджане тоже ждет лишь старта, чтобы подключиться к такого рода проектам. Так, что же мешает нашей стране, обладающей потенциалом в солнечной электроэнергии в 23,04 МВт, а в ветровой - 3 тыс. МВт, применить все те же технические новинки в этой области? Для ответа на этот вопрос рассмотрим, насколько выгодно использование альтернативной энергии населению. И сразу возникает другой вопрос: почему население практически не пользуется ВИЭ в домашнем хозяйстве? Ответ прост – у нас стоимость энергоносителей низкая. Да, электроэнергия и газ у нас дешевле, чем в других странах, поэтому у населения нет столь высокой экономической заинтересованности в использовании альтернативных источников. А установка оборудования для ВИЭ обходится очень дорого, что совсем убивает этот самый экономический интерес. Оборудование мы в основном завозим из других стран и не имеем возможности влиять на его стоимость. Как же снизить цену на предлагаемую населению и частному сектору электроэнергию, их-то мало заботит – возобновляемая она или нет, была бы стоимость пониже. В ряде стран государство применяет механизм субсидирования в этой отрасли, у нас же его нет, кредиты очень дорогие - вот люди и не спешат вкладывать средства в подобные технологии. Для развития ВИЭ необходимо повысить экономический интерес к ним. Как сообщил зампредседателя Госагентства по альтернативной и возобновляемой энергетике Джамиль Меликов, в Германии и других европейских странах при установке гражданином оборудования для выработки альтернативной электроэнергии правительство оказывает ему поддержку в размере 600-700 евро за каждый киловатт мощности. Это покрывает 20-30% стоимости оборудования. Согласно законодательству, там люди могут не только производить, но и продавать альтернативную энергию государству. Правда, сегодня и у нас есть несколько компаний, которые обеспечивают себя электроэнергией, а оставшиеся объемы продают государству. Но для нашей энергосистемы это словно песчинки на бакинских пляжах. Значит, требуется и законодательные меры совершенствовать, и помощь реальную частникам оказывать. А тут опять свою помощь обещает Евросоюз. Как сказал Trend посол Янкаускас, ЕС готов помочь Азербайджану новейшими технологиями в области возобновляемых источников энергии. Стороны уже работают над новой долгосрочной энергетической стратегией страны - энергия ветра и солнца позволит уменьшить счета за коммунальные услуги и сделает окружающую среду более чистой. Сотрудничество Азербайджана с Евросоюзом всегда дает положительные результаты.