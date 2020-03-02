Новые удары по рынку нефтедобычи еще впереди наши заметки
Эпидемия коронавируса задела мировую экономику и повлияла на резкое падение цен на «черное золото». После снижения котировок на мировых нефтяных торговых площадках началось их «отыгрывание».
Еще недавно за баррель требовалось заплатить 48,40 доллара, что меньше, чем было на протяжении времени с июля 2017-го. Но уже сейчас цена выросла до 53. В США в течение 14 месяцев падения цена была 43,32 доллара. Ныне за баррель дают там 46,11, то есть рост составил 3 процента. И все же этот процесс, понятное дело, далеко не прогнозируемый.
В ситуации, когда мировые биржи переживают не лучшие времена, назревает рецессия в экономике крупнейших стран, члены ОПЕК соберутся на этой неделе в Вене для того, чтобы обсудить очередное сокращение добычи нефти в мире. На встречу приглашена и Россия.
Можно ли считать, что человечество победило коронавирус и цены на нефть вернутся к тенденции роста?
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает иначе — риск пандемии в мире может стать большим. А значит, и цена на нефть должна опять пойти вниз.
В Вену приедут представители 14 стран-членов ОПЕК и приглашенные гости, в том числе, Россия.
Напомним, что по результатам переговоров на предыдущем саммите стран-нефтедобытчиков, группа так называемая ОПЕК+ приняла решение снизить добычу до конца марта текущего года до 1,7 миллионов баррелей.
Правда, этого оказалось недостаточно — с начала года нефть подешевела на 20 процентов.
В страхе перед дальнейшим падением цен (а они самые низкие с 2009 года), все громче и настойчивее звучат требования крупных игроков на этом рынке продолжить снижение объемов добычи «черного золота». Первым предыдущим предложением было новое понижение планки на 600 тысяч баррелей в день.
Надежда на такую меру вряд ли в нынешней ситуации неуверенности на мировых рынках окажет воздействие. Даже если цены пойдут вверх, то это ненадолго.
По мнению аналитиков e-patrol, цены на автозаправках в Европе сейчас напоминают цены середины 2017 года. Рекордное падение пережили цены на машинное масло и автомобильный газ, и это еще не конец.
Эксперты считают, что дальнейшее снижение цен на заправках — вопрос времени.
Такая ситуация, по их мнению, не приходится по вкусу Владимиру Путину, который на недавней встрече с министрами сказал, что такой плохой экономической ситуации в мировой экономике не было с 2008 года, и что надо соответственно отвечать на это.
Цена нефти, которая оказалась ниже 50 долларов за баррель, пока что «по зубам» российскому бюджету и экономике. Но будет ли Россией поддержана позиция ОПЕК, которая продолжит давление на партнеров по отрасли, чтобы снижать добычу?
Ограничение добычи — единственный рецепт, который поможет справиться с последствиями всесильной эпидемии в ценовой политике на основной энергоноситель.
И еще. Влияние коронавируса на экономику задело даже таких гигантов «нефтянки», как Saudi Aramco, акции которой оценивались еще недавно в 2 миллиарда долларов, и она считалась неколебимой крепостью.
В результате воздействия волн вируса из Уханя теперь одна акция компании стоит 8,66 доллара — падение цены акций на биржах в течение одного дня составило 2,55 процента. А оценка всего капитала Saudi Aramco с недавних котировок упала на 2 процента.
Так что, новые удары по рынку нефтедобычи, похоже, впереди. Как будет реагировать мир на них, мы узнаем тоже скоро.