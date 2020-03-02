Можно ли считать, что человечество победило коронавирус и цены на нефть вернутся к тенденции роста?

В ситуации, когда мировые биржи переживают не лучшие времена, назревает рецессия в экономике крупнейших стран, члены ОПЕК соберутся на этой неделе в Вене для того, чтобы обсудить очередное сокращение добычи нефти в мире. На встречу приглашена и Россия.

Еще недавно за баррель требовалось заплатить 48,40 доллара, что меньше, чем было на протяжении времени с июля 2017-го. Но уже сейчас цена выросла до 53. В США в течение 14 месяцев падения цена была 43,32 доллара. Ныне за баррель дают там 46,11, то есть рост составил 3 процента. И все же этот процесс, понятное дело, далеко не прогнозируемый.

Эпидемия коронавируса задела мировую экономику и повлияла на резкое падение цен на «черное золото». После снижения котировок на мировых нефтяных торговых площадках началось их «отыгрывание».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает иначе — риск пандемии в мире может стать большим. А значит, и цена на нефть должна опять пойти вниз.

В Вену приедут представители 14 стран-членов ОПЕК и приглашенные гости, в том числе, Россия.

Напомним, что по результатам переговоров на предыдущем саммите стран-нефтедобытчиков, группа так называемая ОПЕК+ приняла решение снизить добычу до конца марта текущего года до 1,7 миллионов баррелей.

Правда, этого оказалось недостаточно — с начала года нефть подешевела на 20 процентов.

В страхе перед дальнейшим падением цен (а они самые низкие с 2009 года), все громче и настойчивее звучат требования крупных игроков на этом рынке продолжить снижение объемов добычи «черного золота». Первым предыдущим предложением было новое понижение планки на 600 тысяч баррелей в день.

Надежда на такую меру вряд ли в нынешней ситуации неуверенности на мировых рынках окажет воздействие. Даже если цены пойдут вверх, то это ненадолго.

По мнению аналитиков e-patrol, цены на автозаправках в Европе сейчас напоминают цены середины 2017 года. Рекордное падение пережили цены на машинное масло и автомобильный газ, и это еще не конец.

Эксперты считают, что дальнейшее снижение цен на заправках — вопрос времени.

Такая ситуация, по их мнению, не приходится по вкусу Владимиру Путину, который на недавней встрече с министрами сказал, что такой плохой экономической ситуации в мировой экономике не было с 2008 года, и что надо соответственно отвечать на это.

Цена нефти, которая оказалась ниже 50 долларов за баррель, пока что «по зубам» российскому бюджету и экономике. Но будет ли Россией поддержана позиция ОПЕК, которая продолжит давление на партнеров по отрасли, чтобы снижать добычу?

Ограничение добычи — единственный рецепт, который поможет справиться с последствиями всесильной эпидемии в ценовой политике на основной энергоноситель.

И еще. Влияние коронавируса на экономику задело даже таких гигантов «нефтянки», как Saudi Aramco, акции которой оценивались еще недавно в 2 миллиарда долларов, и она считалась неколебимой крепостью.

В результате воздействия волн вируса из Уханя теперь одна акция компании стоит 8,66 доллара — падение цены акций на биржах в течение одного дня составило 2,55 процента. А оценка всего капитала Saudi Aramco с недавних котировок упала на 2 процента.

Так что, новые удары по рынку нефтедобычи, похоже, впереди. Как будет реагировать мир на них, мы узнаем тоже скоро.