Дмитрий Рой, автор haqqin.az 03:25

Жители Лесбоса защищаются от притока мигрантов после открытия Турцией границы с Грецией. Ситуация на острове накаляется и из-за расположенного там лагеря беженцев Мориа.

Когда заборы уже не помогают, в ход идут слезоточивый газ, светошумовые гранаты и пожарные автомобили, распыляющие синюю краску, чтобы таким образом маркировать нарушителей. Свою северо-восточную границу Греция защищает, как может. По данным правительства страны, за один день удалось остановить 4 тысячи сирийцев, которые пытались прорваться на греческую территорию. Но удержать поток с каждым днем все труднее. Европу знатно припекло от решения Эрдогана прекратить сдерживать поток беженцев - и с политиков и лидеров Евросоюза тут же начали сползать «белые одежды» учителей, надменно поучавших остальной мир толерантности, мультикультурализму и прочим модным нынче -измам. «Для беженцев, которые стекаются к турецко-греческой границе, путь в Евросоюз закрыт», - категорически заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Столь же жестко высказался австрийский канцлер Себастьян Курц: «Мы готовы поддержать страны на границе ЕС дополнительными полицейскими силами. Если это не получится, Австрия будет защищать собственные границы». Двух этих цитат вполне достаточно, поскольку остальные лидеры стран Евросоюза говорят то же самое. Более того, для ЕС Греция с ее островами теперь не непутевая и расточительная младшая сестра, клянчащая дотации, а «граница Европы», читай – цивилизованного мира, самая настоящая аспида – нет, не змея ядовитая, а в самом возвышенном значении этого слова, возвращающем нас к Древней Элладе и 300 спартанцем – щит, «aspida» по-гречески.

Естественно, доброе и пафосное о слово о стране, которую возглавляешь – всякому премьеру приятно, и потому Кириакос Мицотакис поспешил заверить коллег по Евросоюзу, что полностью осознает возложенную на него роль защитника цивилизации: «Я обязан защищать целостность своей страны, и это именно то, что я буду делать. Безопасность Греции и безопасность Европы – вот мои ориентиры». Не упустив при этом возможность заочно «пнуть» Реджепа Эрдогана: «Его угрозы не увенчались успехом. Они разбились о стойкость греческого народа и нашу европейскую солидарность». В состоянии тревоги пребывают жители островов Лесбос, Хиос и Самос. Они с ужасом наблюдают за тем, что от турецкого побережья уже готовы отчалить бесчисленное количество лодок - с людьми, которые месяцами или даже годами ждали возможности попасть в Европу.

И если всего неделю назад жители этих островов с большим энтузиазмом гоняли прибывший из Афин полицейский спецназ, пытавшийся подавить их протест против строительства нового центра для мигрантов на 42 тысячи мест – то теперь прошлое забыто. Мирное население по мере своих возможностей помогает полиции и армии, многие сети супермаркетов бесплатно отправили провизию пограничникам. Фермеры пригнали трактора с прожекторами, местные жители приграничных районов патрулируют улицы и побережье. «Это удивительно», - пишут в социальных сетях. – «Впервые на Лесбосе все едины - от крайне правых до крайне левых». Человек, который возьмется сейчас читать местные европейские и греческие газеты, может решить, что Европа готовится отразить внезапно подошедшую к ее границам орду кочевников, то ли орков, то ли татаро-монгол, то ли чудом пробившую временной портал и прорвавшуюся в XXI век армию султана Сулеймана Великолепного. В действительности все гораздо скромнее. На границе все-же не десятки тысяч беженцев. Хотя, «беженцы» - это не совсем точное для них определение, а уж к Сирии две трети из них вообще никакого отношения не имеют, беженцами их можно назвать с трудом так как 2/3 из них никакого отношения к Сирии не имеют, это выходцы из Сомали, Нигерии, Афганистана, Ирака и других «высокодуховных» стран, мечтающих попасть в «землю обетованную».

И уж тем более причина происходящего не имеет никакого отношения к намерениям турецкого президента. В Европе сейчас много кричат о том, что Эрдоган нарушил договоренности с ЕС, согласно которым именно Турция должна была принимать у себя все эти толпы современных пилигримов. Но при этом как-то «забывают» о том, что в обмен европейцы обязались оказывать Анкаре финансовую поддержку. Когда вчера, 3 марта матриарх европейской политики Ангела Меркель по телефону обсуждала с Эрдоганом сложившуюся ситуацию, турецкий президент напомнил ей, что не раз предупреждал европейских партнеров - если Анкара не получит поддержку со стороны ЕС, регион ждет новая волна миграционного кризиса. «Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово», - заявил он в ответ на вопросы фрау канцлерин.