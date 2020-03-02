Нефть снова дорожает после падения

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг после того, как в США был принят законопроект об экстренном выделении средств на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила предоставление $8,3 млрд на финансирование мер, направленных на противодействие распространению заболевания, в том числе разработке вакцины против него, сообщает The Wall Street Journal.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,66 (на 1,29%) - до $51,79 за баррель. В среду их цена снизилась на $0,73 (на 1,41%), составив на закрытие $51,13 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,56 (на 1,2%) - до $47,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $0,4 (на 0,85%), завершив день на отметке $46,78 за баррель.