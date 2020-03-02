Каждый человек хоть раз в жизни испытывал нужду в деньгах. В таких случаях брать в долг у знакомых и родственников не лучший выход из ситуации. Другое решение, которое также приходит на ум — взять кредит в банке.

Но не стоит забывать, что часто это довольно сложный процесс, требующий немало времени. Самым оптимальным вариантом является кредит под залог золота и ювелирных изделий. Таким образом, появляется возможность в самые короткие сроки получить необходимую сумму.

Кредитная организация Sizin Lombard действует с 2016 года и предлагает множество выгодных возможностей и вариантов выдачи кредитов. В отличие от других ломбардов, Sizin Lombard выдает кредиты в размере до 200% от стоимости оставленного под залог золота. С 2020 года введя ежемесячную комиссию в 0%, Sizin Lombard также снизил процент погашения кредита на 1,4%.

А в рамках своей новой кампании Sizin Lombard предоставляет клиентам, взявшим кредит в феврале и марте, возможность беспроцентно погашать кредит в течение последних трех месяцев. Для этого достаточно того, чтобы минимальный срок кредита составлял 1 год.

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