Конституционный суд обсуждает итоги выборов

Проходит заседание по особому конституционному делопроизводству пленума Конституционного суда по итогам внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана, сообщает Trend.

На заседании будут утверждены итоги парламентских выборов, которые прошли 9 февраля. Председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев объявил заседание открытым.

Были представлены состав судей и секретарь. Заслушивается информация судьи-докладчика о назначении времени, проведении и итогах выборов.

25 февраля Центральная избирательная комиссия приняла решение направить для утверждения в Конституционный суд итоговый протокол по результатам выборов вместе с приложенными документами.

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