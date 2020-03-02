Конституционный суд обсуждает итоги выборов
Проходит заседание по особому конституционному делопроизводству пленума Конституционного суда по итогам внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана, сообщает Trend.
На заседании будут утверждены итоги парламентских выборов, которые прошли 9 февраля. Председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев объявил заседание открытым.
Были представлены состав судей и секретарь. Заслушивается информация судьи-докладчика о назначении времени, проведении и итогах выборов.
25 февраля Центральная избирательная комиссия приняла решение направить для утверждения в Конституционный суд итоговый протокол по результатам выборов вместе с приложенными документами.