Икрам Нур, автор haqqin.az 10:42

В среду, 4 марта, США нанесли первый воздушный удар по силам Талибана в Афганистане после подписания мирного соглашения с этой группировкой боевиков несколько дней назад в Катаре. Представитель американских военных полковник Сонни Леггетт заявил, что атака была совершена для противодействия удару Талибана по афганским правительственным войскам в районе Нахри-Сарадж в провинции Гильменд – чистая оборона, не более того. Ну и как воспитательная мера, само собой, для иных партнеров Америки авиаудар – самый действенный педагогический инструмент.

Менее суток прошло от 35-минутного телефонного разговора Дональда Трампа с заместителем главы Талибана муллой Абдулом Гани Барадаром до авиационного удара американских ВВС по позициям этой группировки. И хотя ничего, как говорится, не предвещало – что-то подобное вполне стоило ожидать, поскольку талибы после заключения соглашения в Катаре 29 февраля стали «слишком много о себе понимать». А точнее – слишком вольно трактовать содержание подписанного в Дохе документа. Как уже сообщал haqqin.az, одним из основных противников мира в Афганистане является… его президент Ашраф Гани. Сумевший изрядно подпортить торжественность момента, заявив, что лично он никаких соглашений с талибами не подписывал, а потому договоренность об обмене пленными, о которой американцы и представители Талибана условились в качестве жеста доброй воли и укрепления взаимного доверия – его совершенно не касается. У него, видите ли, по данному вопросу свои соображения, карту «пять тысяч находящихся в афганских тюрьмах талибов» он хотел бы разыграть после того, как начнутся прямые внутриафганские переговоры. И лишаться такого козыря ему, естественно, совершенно бы не хотелось. Что откровенно возмутило талибов, и они начали действовать так, как это и принято в Афганистане после сорока лет непрекращающейся войны – атаковать правительственные силы.

А это уже шокировало американцев: как же так, не успели просохнуть чернила под мирным соглашением, а тут опять война? После чего и был нанесен авиаудар, а талибам предельно четко объяснили, что сделают это еще много-много раз, если те продолжат атаки на правительственные силы. Поскольку нигде в договоре между Талибаном и США не сказано, что американцы отказываются от поддержки официального Кабула. В этой ситуации, как и в любой, касающейся Афганистана, сеть свои подводные камни и двусмысленности, и подписанное в Дохе соглашение действительно открывает простор для различных толкований, а то и вовсе саботажа. Не упоминается конкретное число заключенных, которые будут освобождены, нет прямого указания на то, что в ходе внутриафганских переговоров боевые действия в стране должны быть прекращены – и так далее, и тому подобное… Более того, не нужно забывать, что это Афганистан. Талибан – это не монолит, скрепленный военной дисциплиной и субординацией, в котором приказ начальника – закон для нижестоящего. Да и с кабулом не все так просто: приказали – и власти в провинциях и уездах «взяли под козырек». С одной стороны – в этом слабость подписанного с талибами соглашения. Но с другой – содержащиеся в нем двусмысленности обеспечивают гибкость на предстоящих внутриафганских переговорах. Была бы добрая воля – а вот как раз с этим у местных элит дефицит.