Умер экс-генсек ООН
Перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался накануне вечером в возрасте 100 лет. Его сын Франсиско Перес де Куэльяр сообщил агентству Andina, что отец умер "после нескольких сложных недель и покоится с миром".
Похороны состоятся 7 марта, они будут сопровождаться почестями, соответствующими главе государства, пишет РИА Новости. Соболезнования семье де Куэльяра выразил действующий генсек ООН Антониу Гутерреш.
Хавьер Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года. Получил юридическое образование в Католическом университете в Лиме, с 1940 года находился на дипломатической службе. Пост генерального секретаря ООН он занимал в 1982-1991 годах. В 1995 году баллотировался на пост президента Перу, но проиграл выборы, получив 22% голосов. В 2000-2001 годах возглавлял правительство и МИД Перу.