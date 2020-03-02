4 марта в Министерстве здравоохранения состоялось расширенное заседание. Как сообщили haqqin.az в оперативном штабе при Кабинете министров, в совещании приняли участие министр здравоохранения Октай Ширалиев, председатель Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, председатель Агентства по пищевой безоасности Гошгар Тахмазли, руководители и сотрудники соответствующих структур Минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию.

На совещании было отмечено, что мероприятия по противодействию угрозе распространению COVID-19 должны продолжаться совместными усилиями с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Также обсуждались вопросы эффективной организации лечения и профилактики больных, а также ход работ по повышению эффективности противоэпидемических мероприятий.

Было подчеркнуто, что в стране имеется достаточное количество тестов на выявление опасного вируса, а также обсуждена возможность ввоза их в страну в случае необходимости.

На совещании был определен алгоритм вопросов, которые будут направлены врачам поликлиник, для того, чтобы они при помощи этого алгоритма вопросов принимали решение о лечении пациентов в поликлиниках, или же направлении их в специальные медицинские учреждения для сдачи анализов и прохождения лечения.