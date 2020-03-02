Оперативный штаб: «Рамазанова умерла не от коронавируса»

В последние дни в некоторых СМИ и в социальных сетях лицами, заинтересованными в создании искусственного ажиотажа в обществе, вызывающего обеспокоенность в нашей стране, распространяется аудиозапись о том, что якобы в Третьей клинической больнице (Сабунчинская больница) умер человек, заразившийся коронавирусом. Об этом говорится в совместном заявлении Оперативного штаба при Кабмине и Генпрокуратуры Азербайджана, поступившим в редакцию haqqin.az.

Было также отмечено, что наблюдается распространение лживой информации по этому поводу, в том числе и использование СМИ в целях создания ажиотажа с помощью фотографий и преднамеренных заявлений в заголовках новостей.

Информация, которая используется для формирования неверного общественного мнения, опровергается, потому что она не отражает правду.

Так, по факту смерти от пневмонии 29 февраля в Третьей клинической больнице жительницы столицы Назакет Рамазановой, 1994 года рождения, сотрудниками полиции и прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места инцидента и тела умершей.

Для установления причин смерти Н.Рамазановой была назначена судебно-медицинская экспертиза и было проведено внутренне и внешнее обследование ее тела.

Во взятых у умершей образцах не было обнаружено никаких инфекционных заболеваний.

По факту в прокуратуре Сабунчинского района продолжается расследование.

В отношении СМИ и пользователей соцсетей, которые в целях формирования неверного мнения в обществе преднамеренно распространяют недостоверную информацию, будут приняты самые строгие меры.