Министр Шахбазов примет участие в заседании ОПЕК

По приглашению генерального секретаря Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммеда Сануси Баркиндо министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов примет участие в 8-й встрече министров стран - участниц ОПЕК и не членов ОПЕК (ОПЕК+), которая состоится 6 марта в столице Австрии Вене. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Согласно информации, на встрече министров ОПЕК+ на основе анализа глобального нефтяного рынка будет рассмотрен вопрос о принятии решения по уровню добычи на период после марта.

6 декабря 2019 года на 7-м заседании министров стран - участниц ОПЕК и не членов ОПЕК (ОПЕК+) было достигнуто соглашение о сокращении суточной добычи нефти по ОПЕК+ еще на 500 тысяч баррелей. Согласно этому решению обязательства Азербайджана возросли еще на 7 тысяч баррелей, составив 27 тысяч баррелей. Реализация Декларации о сотрудничестве завершится в конце марта 2020 года.