Коронавирус привел к банкротству британской авиакомпании

В заявлении Flybe указывается, что «все полеты самолетов компании прекращены, это касается и ее деловых операций в Соединенном Королевстве», передает ТАСС со ссылкой на BBC. Отмечается, что под угрозой оказались 2 тыс. рабочих мест.

Одна из крупнейших региональных авиакомпаний Европы – британская Flybe, осуществлявшая авиарейсы по 150 маршрутам в 85 аэропортов, – передана во внешнее управление. Одной из причин финансового краха в компании назвали коронавирус.

«Несмотря на все усилия, у нас сейчас нет альтернативы – мы не смогли найти реальное решение проблемы обеспечения финансирования, что позволило бы нам продолжать бизнес», – отметил в письме к сотрудникам генеральный директор авиакомпании Марк Андерсон.

Правительство Великобритании объявило, что поможет сотрудникам компании найти новые рабочие места, и выразило готовность работать с другими авиакомпаниями с целью поддержания авиасообщения на маршрутах, которые обслуживала Flybe. «Мы тесно сотрудничаем с отраслью, чтобы минимизировать любые нарушения маршрутов, эксплуатируемых Flybe», – заверили власти страны.

Авиакомпания, которая обслуживала пункты назначения от Нормандских островов на юге до Абердина на севере, надеялась на помощь в размере 100 млн фунтов стерлингов (128 млн долларов), однако не смогла получить эту необходимую для дальнейшей работы сумму.

Вспышка коронавируса, как отмечает Financial Times, стала последней каплей. Без нее компания еще могла бы удержаться на плаву, подняв некоторые сборы, однако резкое падение спроса на авиаперевозки сделало этот шаг невозможным.